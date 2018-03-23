Эксперт из РФ прокомментировал перемены во внешнеполитической команде Трампа

Политолог-американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич высказался в пятницу, 23 марта, о назначении Джона Болтона советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности.

Эксперт подчеркнул, что Болтон является уже третьим советником американского лидера за время его президентства. Олевич напомнил, что сначала на эту должность взяли генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, который, однако, через месяц покинул пост. Затем советником был назначен генерал Герберт Макмастер, у которого не сложились отношения с Трампом.