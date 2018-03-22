Трамп пообещал поколотить Байдена и заставить его плакать

Президент США Дональд Трамп пообещал бывшему вице-президенту Джозефу Байдену, что он победит его в драке, если тот исполнит свою шуточную угрозу избить действующего главу Соединенных Штатов.

«Чокнутый Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. На деле же он слаб, умственно и физически, и он еще угрожает, уже во второй раз, напасть на меня. Он меня не знает, он быстро сдастся, рыдая. Не угрожай людям, Джо!», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее бывший вице-президент подверг президента США резкой критике и напомнил публике об обвинениях в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Трампа. Выступая в Университете Майами, Байден заявил, что «выбил бы всю дурь» из Трампа, будь они в старшей школе.