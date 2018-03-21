Эксперт высказался о прекращении экономического сотрудничества Киева и Москвы

Украинский эксперт Александр Охрименко высказался о принятии украинскими властями решения о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы. Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией

Сегодня на заседании кабинет министров Украины принял решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что в этом решении "больше политики". По словам эксперта, на Украине занимаются не экономикой, а политиканством, - передает RT.

Охрименко подчеркнул, что принятое правительством Украины решение не нанесёт серьёзного урона ни российской, ни украинской экономике. "Что касается расторжения кабмином программы сотрудничества с Россией, то здесь, конечно, больше политики. Украина уже с 2014 года прекратила сотрудничество по военным программам и по программам двойного назначения. С политической точки зрения, это красивый пиар. На Украине занимаются не экономикой, а политиканством", - прокомментировал эксперт.

По его мнению, смысла в этом решении нет никакого. "Это создаст дополнительные проблемы украинским госпредприятиям, которые сотрудничают с Россией", - пояснил он и уточнил, что "это не касается частных бизнесов".