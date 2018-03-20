В сети опубликован предвыборный видеоролик депутата Верховной рады Надежды Савченко. В нем она с грозным видом стоит на фоне пустого зала заседаний парламента и и в какой-то момент неожиданно говорит: «Бабах!».

Позже пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко пояснила, что никакой угрозы эта видеозапись не несет.

«Весь смысл показан таким, каким он является. Всё, что происходит в Раде, абсурдно», — заявила представитель Савченко.

Отметим, что видео появилось в Сети после того, как украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у него есть доказательства того, что Савченко планирует теракт в зале Рады.