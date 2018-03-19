Проект о непризнании выборов президента России официально зарегистрирован в Раде
19 марта 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, в котором содержится информация о непризнании легитимности вчерашних выборов президента Российской Федерации.
Подчеркивается, что вышеуказанный проект внесли сегодня депутаты от фракции "Народный фронт". В документе говорится, что украинский парламент не признает результатов голосования в России, его правовых последствий, а также актов лица, которое было нелегитимно избрано на должность президента страны, передает РИА "Новости".
Согласно последней информации, текст данного проекта в настоящий момент на официальном сайте Верховной рады Украины отсутствует.
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