Проект о непризнании выборов президента России официально зарегистрирован в Раде

Сегодня стало известно, что в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, в котором содержится информация о непризнании легитимности вчерашних выборов президента Российской Федерации.

Подчеркивается, что вышеуказанный проект внесли сегодня депутаты от фракции "Народный фронт". В документе говорится, что украинский парламент не признает результатов голосования в России, его правовых последствий, а также актов лица, которое было нелегитимно избрано на должность президента страны, передает РИА "Новости".

Согласно последней информации, текст данного проекта в настоящий момент на официальном сайте Верховной рады Украины отсутствует.