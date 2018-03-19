Стало известно, когда будут подведены итоги выборов президента РФ
19 марта 2018, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 19 марта, глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала важное заявление. Она сообщила, когда будут подведены окончательные и официальные итоги выборов президента Российской Федерации.
По словам Памфиловой, цифры, которые можно увидеть сейчас, являются предварительными. Согласно закону, у ЦИК имеются в распоряжении десять дней для того, чтобы окончательно определить итоги президентских выборов в стране, передает портал "Газета.Ru".
В Центризбиркоме уточнили, что специалисты будут основываться на первых экземплярах протоколов избирательных комиссий субъектов страны, а также двух территориальных зарубежных комиссий.
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