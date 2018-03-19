Трамп предлагает казнить наркоторговцев
19 марта 2018, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
США охватил опиоидный кризис. Но у президента страны Дональда Трампа есть план по борьбе с этим злом, и сегодня, 19 марта, он озвучит его Конгрессу.
Одним из пунктов этого плана значится предложение ввести смертную казнь для наркоторговцев, «когда это уместно в соответствии с действующим законодательством», уточнил Дональд Трамп. Президент США предлагает заняться этим вопросом своему министерству юстиции.
В числе прочих мер по борьбе с опиоидным кризисом планируется сократить выписку рецептов на медицинские наркосодержащие препараты на треть от нынешнего числа.
Известно, что господин президент США всерьез обеспокоен проблемой гибели населения от тяжелых наркотиков. Так, в конце прошлого года он пожертвовал свою президентскую зарплату за третий квартал на борьбу с наркотическим злом, сообщает Lenta.ru.
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