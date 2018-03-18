Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье, 18 марта, сделала важное заявление, касающееся отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Политик подчеркнула, что Москва располагает целым рядом весьма серьезных мер, которые может принять в ответ на давление Лондона в связи с данным делом. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Матвиенко, Россия непременно "поставит Британию на место", если она продолжит такую линию поведения.

Спикер Совфеда добавила, что Москве уже удалось заставить Лондон обратиться в Организацию по запрещению химического оружия.