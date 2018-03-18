Завтра ОЗХО получит образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля
18 марта 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
В грядущий понедельник, 19 марта, Великобритания намерена передать образцы вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, в Организацию по запрещению химоружия.
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон отметил, что завтра специалисты ОЗХО прибудут в Британию из Гааги и получат вещество от представителей научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, которая расположена неподалеку от Солсбери. Впоследствии образцы изучат эксперты международных лабораторий с очень высокой репутацией, передает сегодня Би-би-си.
Предполагается, что подготовка результатов исследований займет не менее двух недель.
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