Завтра ОЗХО получит образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля

В грядущий понедельник, 19 марта, Великобритания намерена передать образцы вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, в Организацию по запрещению химоружия.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон отметил, что завтра специалисты ОЗХО прибудут в Британию из Гааги и получат вещество от представителей научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, которая расположена неподалеку от Солсбери. Впоследствии образцы изучат эксперты международных лабораторий с очень высокой репутацией, передает сегодня Би-би-си.

Предполагается, что подготовка результатов исследований займет не менее двух недель.