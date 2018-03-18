Член ЦИК РФ: провокации на выборах президента РФ зафиксированы по всему миру

Член ЦИК РФ Василий Лихачев сделал резонансное заявление насчет выборов президента России. Оказалось, что провокации в ходе избирательного процесса сегодня наблюдались по всему миру.

Василий Лихачев подчеркнул, что попытки провокаций были зафиксированы в Соединенных Штатах Америки, на территории Новой Зеландии и Украины, а также в некоторых других странах мира, передает вечером в воскресенье, 18 марта, РИА "Новости".

Член Центризбиркома РФ добавил, что в настоящий момент он лично изучает информацию об инцидентах на выборах президента России в США.