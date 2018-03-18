Фотография Бузовой с избирательного участка поразила подписчиков
18 марта 2018, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
Певица и телеведущая Ольга Бузова в воскресенье, 18 марта, решила подать пример своим поклонникам и опубликовала снимок с избирательного участка. Фотография артистки поразила ее подписчиков.
Фолловеры осудили внешний вид Ольги, которая отправилась на выборы в рваных джинсах, белой футболке с портретом действующего российского лидера Владимира Путина, модном кепи и солнцезащитных очках. Многие сочли наряд звезды странным, неподходящим и даже безвкусным.
Кроме того, многие "комментаторы" отметили странные изменения в фигуре Бузовой. По мнению некоторых, на фото отчетливо заметен округлившийся живот певицы. Не исключено, однако, что Ольга просто подобрала неудачную позу для снимка.
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