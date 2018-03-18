Стало известно о провокациях на выборах президента России в США

В воскресенье, 18 марта, стало известно о провокациях на выборах президента Российской Федерации в США. Соответствующую информацию предоставил сегодня посол России в Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что не все прошло так гладко, как хотелось – был зафиксирован целый ряд провокаций. Антонов убежден, что данный факт скрывать не следует. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на данные посла, некоторые люди просто не понимали, насколько важным событием являются выборы президента, вследствие чего всячески мешали проведению этого мероприятия.

Кроме того, по словам Антонова, некоторые здания, в которых были организованы избирательные участки, "облили гадостью".