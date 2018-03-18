Посол РФ обвинил Мэй в стремлении выслужиться за счет дела Скрипаля

Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что британский премьер Тереза Мэй попыталась выслужиться за счет дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению российского дипломата Александра Яковенко, Мэй использует использует инцидент, чтобы заручиться поддержкой и набрать популярность.

"Миссис Мэй хотела короткой победоносной войны, чтобы набрать очки внутри страны", - сказал Яковенко в интервью изданию The Daily Mail. По его словам, у Мэй это не получится."У России есть стратегическое терпение", — подчеркнул дипломат.

Посол РФ в Великобритании пригрозил ответом России в случае продолжения недружелюбных действий против Москвы. Яковенко подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта может быть опасной.

Глава британского МИД Борис Джонсон считает, что ответный шаг России только навредит россиянам.

"Ситуация действительно обостряется в опасном направлении и непропорционально. Важно сохранять «холодную голову» и сдержанность", — подчеркнул глава российской дипмиссии в Великобритании.