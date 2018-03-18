Глава британского МИД прокомментировал ответные меры России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ответные действия России на высылку российских дипломатов из Соединенного Королевства. Джонсон гордится работающими в России дипломатами

МИД РФ 17 марта ответил на действия британских властей таким решением: Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет Генконсульство в Петербурге (одно из трех в России) и запретит деятельность общественной организации Британский совет, статус которой был не определен.

Борис Джонсон назвал "бесполезными" ответные шаги России. Он заявил: "Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы".

Глава британского МИД назвал отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, "ударом в спину" Великобритании за то, что она "твердо противостоит ужасному поведению" Кремля. Джонсон отметил, что поддержку властям Великобритании выразили руководители Германии, Франции и США, передает телеканал SkyNews.

Отношения Москвы и Лондона обострились из-за происшествия в британском городе Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия.