МИД РФ ответил: 23 британских дипломата объявлены персонами нон-грата

Министерство иностранных дел России 17 марта заявило об объявлении 23 британских дипломатов персонами нон-грата ("persona non grata"). Важное объявление опубликовано на сайте МИД РФ. Мария Захарова: "Ответные меры в отношении Великобритании приняты"

Сегодня в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Ему передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в британском городе Солсбери 4 марта, российской стороной в ответ приняты ряд решений.

Британские дипломаты - сотрудники посольства Великобритании в Москве, объявленные "persona non grata" должны покинуть Россию в недельный срок.

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие России на открытие и функционирование Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге", - указано в сообщении МИД РФ.

В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.

Лондон предупрежден, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении Москвы, российская сторона имеет право принятия других ответных мер.