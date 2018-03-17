В США на вооружение приняли новую атомную подлодку класса Virginia

ВМС США в субботу приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia. Об этом сообщается в Twitter Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Атомная подводная лодка USS Colorado была введена в эксплуатацию на базе в Нью-Лондоне и передана ВМС США. Субмарина стала 15-ой многоцелевой подлодкой класса Virginia, которая поступила на вооружение американского флота.

Ее водоизмещение составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более десяти метров. Подлодка развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час) в погруженном состоянии.

По данным американских ВМС, новая подлодка предназначена для проведения противолодочных и противокорабельных операций. Она может доставлять войска спецназа, участвовать в наступательных военных действиях и минно-тральных операциях, а также собирать разведданные и проводить различные наблюдения.

Субмарины класса Virginia несут четыре торпедных аппарата и 26 торпед. Экипаж таких подлодок состоит из 100–120 человек.

Ранее американский генерал Джон Хайтен заявил о том, что Соединенные Штаты способны ответить на любую атаку со стороны России. И пригрозил подводными лодками, якобы способными уничтожить Россию.