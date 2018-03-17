«Кровавая Джина»: в каких пытках принимала участие новый директор ЦРУ

Ведущая американская газета The Washington Post опубликовала свидетельства бывшего сотрудника ЦРУ по борьбе с терроризмом Джона Кириаку об участии в пытках нового директора ЦРУ Джины Хаспел. На днях на этот пост её назначил президент Дональд Трамп.

По словам Кириаку в 2002 году егокоманде удалось захватить десятки боевиков «Аль-Каиды» (организация, запрещённая в России), в том числе, старших командиров тренировочных лагерей. Одним из боевиков, в захвате которого сыграл ключевую роль этот бывший сотрудник ЦРУ, был Абу Зубейда. В то время его ошибочно считали третьим по важности лицом в группировке. Руководство США и ЦРУ, среди которого была Джина Хаспел, приняло решение его пытать. По словам Кириаку, о ней в то время ходили мрачные разговоры: «Многие из тех, кто был знаком и работал с Хаспел в ЦРУ, называли её Кровавой Джиной».

Многочисленные данные о ней до сих пор засекречены. Тем не менее, Джон Кириаку подробно рассказал, в каких именно пытках принимала участие новый директор ЦРУ: «Сотрудники ЦРУ и психологи, работавшие по контракту, начали пытать Абу Зубейду 1 августа 2002 года. Предполагалось, что используемые ими техники должны носить нарастающий характер и начинаться с удара открытой ладонью по животу или лицу. Но работавшие с ним оперативники решили начать с самого жесткого метода. Они 83 раза применяли в отношении Абу Зубейды пытку, имитирующую утопление. Позднее пытали его лишением сна; неделями держали запертым в большой клетке для собак; помещали его в ящик размером с гроб и, зная об иррациональном страхе, который он испытывал перед насекомыми, запускали туда мелкую живность».

Позднее Хаспел дала распоряжения о ликвидации видеозаписей пыток Абу Зубейды. Министерство юстиции расследовало это дело, однако обвинительных приговоров никому не вынесло, – заявил газете Джон Кириаку. Он знал о происходящем, но молчал об этом даже после того, как в 2004 году покинул ЦРУ. Однако в 2007 году его терпение лопнуло и он рассказал СМИ о пытках. Его тут же обвинили в разглашении тайны – Кириаку просидел в тюрьме 23 месяца.