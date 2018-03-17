Си Цзиньпин переизбран главой КНР и Центрального военного совета КНР

Си Цзиньпин в субботу, 17 марта, был переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно проголосовали за кандидатуру Цзиньпина на два государственных поста.

Владимир Путин cегодня направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину по случаю переизбрания на пост главы Китайской Народной Республики.

"Это решение Всекитайского собрания народных представителей стало ещё одним свидетельством Вашего высокого авторитета, признания Ваших заслуг в обеспечении динамичного социально-экономического развития страны, в защите её интересов на международной арене", – подчеркнул Путин.

Президент РФ передал председателю КНР, что будет рад новым встречам с ним, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении совместными усилиями российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Центральный военный совет КНР, высший орган управления Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией, был учрежден в 1982 году. Его первым председателем был Дэн Сяопин.