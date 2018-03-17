Порошенко: пусть Россия знает, мы готовы к отпору и 9 грамм свинца припасем
17 марта 2018, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко заявил, что Украина готова оказать сопротивление, если Россия решится на интервенцию. В ходе выступления в Краматорске украинский президент заявил, что Украину "несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению", - передает РИА Новости.
"Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", — сказал Порошенко. Видео выступления Порошенко в Краматорске опубликовано на странице украинского президента в Facebook.
Напомним, Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными".
Документ, подписанный Порошенко, позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.
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