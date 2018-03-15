Макрон: меры Франции по "делу Скрипаля" будут обнародованы в ближайшее время
15 марта 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в скором времени его страна обнародует меры, которые власти намерены принять в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Данную информацию в четверг, 15 марта, предоставили сотрудники французских средств массовой информации. По мнению Макрона, факты указывают на то, что ответственность за случившееся действительно лежит на Российской Федерации, передает РИА "Новости".
Напомним, Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Предполагается, что в их организмы попало нервно-паралитическое вещество, произведенное в России.
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