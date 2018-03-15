Лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в скором времени его страна обнародует меры, которые власти намерены принять в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Данную информацию в четверг, 15 марта, предоставили сотрудники французских средств массовой информации. По мнению Макрона, факты указывают на то, что ответственность за случившееся действительно лежит на Российской Федерации, передает РИА "Новости".

Напомним, Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Предполагается, что в их организмы попало нервно-паралитическое вещество, произведенное в России.