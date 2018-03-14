«Дело Скрипаля» рискует привести к новой санкционной войне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению на убийство бывшего разведчика Сергея Скрипаля и приравняла этот акт с «незаконным применением силы» против своей страны. В качестве ответной меры Великобритания угрожает выслать из страны российских дипломатов, а также принять целый ряд жестких мер против российских граждан. В свою очередь российская сторона обещает не оставлять эти акции без ответа.

14 марта на заседании парламента Великобритании премьер-министр страны Тереза Мэй призвала выдворить из страны 23 российских дипломатов. Она уточнила, что сотрудникам дипмиссии на сборы дается неделя. По словам госпожи Мэй, такие меры на долгие годы подорвут деятельность российской разведки в Соединенном Королевстве. Всего в Великобритании, согласно диплисту британского МИД, работают 58 российских дипломатов. Российское посольство расценило этот шаг как «враждебный, неприемлемый, необоснованный и недальновидный». «Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании», - передает РИА Новости со ссылкой на заявление в посольстве.

Кроме того, по данным британской газеты Guardian, в парламенте также рассматривается вариант по введению запрета на выдачу британских виз российским гражданам, заморозка двусторонних контактов на высшем уровне и отмена лицензии на вещание в Британии российской государственной телекомпании Russia Today.

Премьер-министр пригрозила закрыть доступ в страну и к банковским услугам Великобритании российским «преступникам и коррумпированной элите». Также в планах – проверки российских частных самолетов и заморозка «сомнительных» банковских счетов. «В нашей стране нет места ни для них, ни для их денег», - сказала госпожа Мэй в парламенте.

Москва на выпады британцев заявила, что не приемлет «голословных обвинений», а на санкции готова ответить соразмерными мерами. Российское руководство пока не раскрывает деталей этих ответных мер. Однако подчеркнуло, что остается открытой для взаимодействия с Лондоном в расследовании отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля, но «не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности».

В условиях и без того непростой истории взаимоотношений России с Великобританией данный инцидент отразился и на отношениях с целым рядом западных государств. В настоящий момент о готовности сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля заявили в НАТО и ЕС. Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что «Европе следует стать единым фронтом». «Чрезвычайно важно, чтобы те, кто несет ответственность за это преступление, ясно видели, что существует европейская солидарность – недвусмысленная, непоколебимая и очень сильная. Чтобы преступники были действительно наказаны», - сказал он европейскому парламенту.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль «решительно осудил» нападение, отметив: «Преступники должны быть привлечены к ответственности». Поддержку Великобритании также высказал глава Белого дома Дональд Трамп.

Напомню, Великобритания является местом прибежища для беглых предпринимателей, бывших агентов спецслужб и политиков. В настоящее время здесь проживает известный советский разведчик Виктор Суворов, сотрудник КГБ Олег Гордиевский. Также жил Александр Литвиненко, убитый в 2006 году. Согласно распространенному в Великобритании мнению, отравление бывших сотрудников спецслужб вызвано стремлением их запугать. «Москва столь демонстративным и циничным способом посылает предупреждение всем находящимся за пределами РФ хранителям российских гостайн, чтобы они не смели сотрудничать с властями других стран или частными разведывательными компаниями», - сообщил газете «Коммерсант» старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Лондон) Шашанк Йоши.