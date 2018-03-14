Англичане угрожают отобрать у Абрамовича всё состояние

Российский миллиардер Роман Абрамович попал в поле зрения британских СМИ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Как сообщает влиятельная газета The Times, этот инцидент предвещает неприятности для Абрамовича и его футбольного клуба «Челси».

Правительство Великобритании намеренно развязать с Россией настоящую экономическую войну. Для этого Лондон готов принять свой вариант закона Магнитского, причём в более жёстком варианте по сравнению с США. Первым российским гражданином, попавшим в этот список, может стать Роман Абрамович.

Как пишет The Times, повод для этого дал сам миллиардер,во время суда с Борисом Березовским. Тогда Абрамович впервые рассказал, как скопил состояние в 8 млрд долларов. «Королевский адвокат Джонатан Сампшн, его юрист, а теперь судья в Верховном суде, признал, что аукцион, в результате которого Абрамович получил контроль над «Сибнефтью» был подтасован», – утверждает издание. По сути, это была сделка, когда Ельцин отдал олигарху богатства недр, принадлежащие российскому народу, по цене ниже их реальной стоимости. В обмен он получил бесплатную рекламу на телеканалах в преддверии выборов 1996 года.

В результате Абрамович сказочно разбогател. Он даже купил футбольный клуб «Челси», будучи уверенным в том, что его имущество будет в Англии в безопасности. Теперь же британский аналог закона Магнитского может всё изменить. Великобритания может постановить, что все эти активы были куплены на незаконно полученные средства, и конфисковать их.

О том, что же рассказал Роман Абрамович на знаменитом суде в Лондоне с Борисом Березовским можно подробно прочитать в увлекательной книге адвоката Михаила Барщевского «Счастливы неимущие».