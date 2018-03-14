Эксперт предупредил об угрозе мировой войны после конфликта США и России в Сирии

Россия и США близки к прямому вооруженному конфликту на территории Сирии. Весьма вероятно, что он приведет не только к региональному, но и мировому столкновению, считает отечественный эксперт Виктор Баранец.

Текущая неделя ознаменовалась очередным обострением обстановки вокруг Сирии, спровоцированным Соединенными Штатами. В понедельник постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли сообщила, что США могут нанести удар по сирийской правительственной армии в случае продолжения боев в районе Восточной Гуты. Другим основанием для применения силы Хейли назвала новый случай использования режимом президента Башара Асада химического оружия.









Реакция Москвы себя ждать не заставила. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что поводом для американской атаки должна стать провокация с применением химоружия, которую в настоящее время готовят поддерживаемые Вашингтоном группировки.

Герасимов добавил, что, по его информации, США планируют ударить по ряду правительственных учреждений в Дамаске, в которых находится немало россиян. Это, в частности, военные советники и представители военной полиции. Глава Генштаба предупредил, что при возникновении угрозы жизни граждан РФ в Сирии задействованные в атаке самолеты и корабли будут уничтожены.









Эксперт Виктор Баранец, комментируя сложившуюся ситуацию, предположил на сайте kp.ru, что Вашингтон решил защищать до последнего Восточную Гуту, так как этот район является местом дислокации нескольких тысяч боевиков исламистских группировок. Ликвидация правительственной армией бандитского плацдарма сорвет планы американцев по устранению Башара Асада руками экстремистов.









Противостояние России и США вокруг Восточной Гуты чревато серьезными последствиями, предупредил Баранец. Он не исключил, что российские и американские военные впервые в современной истории «могут сойтись глаза в глаза». Весьма вероятно, что это приведет не только к региональному, но и мировому столкновению.









По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, до конфликта между РФ и США в Сирии, несмотря на растущее напряжение, не дойдет. В интервью газете «Ведомости» эксперт отметил, что сравнивать ситуацию вокруг арабской республики с Карибским кризисом нельзя.

Коновалов напомнил, что переброска советских ракет на Кубу в 1962 году стало для Соединенных Штатов большой неожиданностью. Сейчас же стороны хорошо информированы о потенциалах друг друга, поэтому вероятность начала военного противостояния мала, полагает эксперт.