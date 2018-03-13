Генштаб ВС РФ: Америка планирует нанести удар по Дамаску

Глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что США готовятся нанести удар по правительственным кварталам Дамаска. Предполагается, что помощь Америке окажут боевики в Восточной Гуте.

Согласно некоторой информации, в настоящий момент проходит подготовка к организации провокации якобы с применением химического оружия. Именно этот факт военные США впоследствии намерены использовать в качестве повода для нанесения удара, передает РИА "Новости".

По словам Герасимова, данный факт также подтвержден обнаружением в населенном пункте Афтрисс лаборатории, в которой производится химоружие.