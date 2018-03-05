Лавров: США пытаются развалить Сирию
5 марта 2018, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в рамках пресс-конференции заявил, что США хотят разделить Сирию. Дипломат подчеркнул, что есть большое количество свидетельств на этот счет.
По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в настоящий момент различные источники предоставляют Российской Федерации информацию о том, что узкая группа людей, сформированная американцами, сейчас активно строит планы по развалу САР, передает в понедельник, 5 марта, РИА "Новости".
Ранее Сергей Лавров утверждал, что Соединенные Штаты пытаются обособить огромный кусок Сирии от остальной территории страны.
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Лавров: США пытаются огромный кусок Сирии обособить от остальной страны