Лавров: США пытаются развалить Сирию

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в рамках пресс-конференции заявил, что США хотят разделить Сирию. Дипломат подчеркнул, что есть большое количество свидетельств на этот счет.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в настоящий момент различные источники предоставляют Российской Федерации информацию о том, что узкая группа людей, сформированная американцами, сейчас активно строит планы по развалу САР, передает в понедельник, 5 марта, РИА "Новости".

Ранее Сергей Лавров утверждал, что Соединенные Штаты пытаются обособить огромный кусок Сирии от остальной территории страны.