Лавров: США пытаются огромный кусок Сирии обособить от остальной страны

В пятницу, 16 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление о США. По словам дипломата, Штаты планируют обособить огромную часть Сирии от остальной территории страны.

Глава МИД России убежден, что американские власти рассчитывают создать на этом месте автономное образование, которое будет опираться на курдов.

В рамках интервью телеканалу "Евроньюс" Лавров подчеркнул, что стратегия США, вероятно, заключается в том, чтобы остаться со своими вооруженными силами в Сирии "навеки". Министр добавил, что подобные планы они также пытаются осуществить в настоящий момент на территориях Ирака и Афганистана.