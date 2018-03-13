Над сыном Трампа смеются в сети из-за фотографии с шоколадным зайцем

Дональд Трамп-младший стал объектом для насмешек из-за неудачной фотографии в сетчатой шапочке. Снимок был сделан, когда мужчина прибыл на кондитерскую фабрику, которая находится в Пенсильвании.

На одном из фото Трамп был запечатлен с такого ракурса, что создается ощущение, будто огромный заяц из шоколада берет у него интервью. При этом на голове у наследника президента США находится странная сетчатая шапочка. Отмечается, что корреспондент Pittsburgh Post-Gazette на самом деле стоит за фигуркой животного, но его не видно.

Пользователей сети данный снимок очень развеселил. Один из самых остроумных пользователей Twitter признался, что шоколадный заяц, интервьюирующий сына главы Штатов — это самое нормальное событие из всех, которые произошли во время президентства Дональда Трампа.