Сын президента США Дональда Трампа нестандартно поздравил своих подписчиков в соцсети Instagram с наступлением выходных.

Мужчина опубликовал на своей страничке снимок с отцом в необычном образе. Дональд Трамп-младший "нарядил" своего папу в костюм Супермена и поместил изображение на "обложку" популярного издания Time. Сын миллиардера пожелал всем великолепных выходных.

Отметим, что на фото президент США одет в синее трико с красным плащом. Кроме того, он является обладателем густой светлой бороды.