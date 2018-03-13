Евросоюз внес спиннеры в список товаров, опасных для здоровья

Европейская система быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции опубликовала доклад, в котором спиннеры признаны опасными.

В докладе обращается особое внимание, что спиннеры представляют опасность для детей. В частности, речь идет о моделях с подсветкой, оснащенных батарейками типа «таблетка». Случайно проглотив такую батарейку-таблетку, ребенок рискует получить ожоги пищевода и кишечника. Не менее опасны для малышей и мелкие детали спиннера, которые легко отделить от игрушки, сообщает РИА Новости.

Спиннер – самая модная игрушка 2017 года. Она представляет из себя прибор с одной центральной осью и внутренней неподвижной частью. Внешняя подвижная часть игрушки раскручивается легким движением пальцев. Спиннер сконструирован таким образом, чтобы как можно дольше сохранять свободное вращение. Внесен Евросоюзом в список товаров, представляющих опасность.