Евросоюз внес спиннеры в список товаров, опасных для здоровья
13 марта 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Европейская система быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции опубликовала доклад, в котором спиннеры признаны опасными.
В докладе обращается особое внимание, что спиннеры представляют опасность для детей. В частности, речь идет о моделях с подсветкой, оснащенных батарейками типа «таблетка». Случайно проглотив такую батарейку-таблетку, ребенок рискует получить ожоги пищевода и кишечника. Не менее опасны для малышей и мелкие детали спиннера, которые легко отделить от игрушки, сообщает РИА Новости.
Спиннер – самая модная игрушка 2017 года. Она представляет из себя прибор с одной центральной осью и внутренней неподвижной частью. Внешняя подвижная часть игрушки раскручивается легким движением пальцев. Спиннер сконструирован таким образом, чтобы как можно дольше сохранять свободное вращение. Внесен Евросоюзом в список товаров, представляющих опасность.
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