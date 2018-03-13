ЕК поддерживает позицию Великобритании насчет отравления экс-полковника ГРУ
13 марта 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Еврокомиссия поддержала позицию Британии насчет отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Об этом заявил вице-президент ЕК по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.
Подчеркивается, что Еврокомиссию беспокоит сложившаяся ситуация и, в частности, находки, которыми располагает британская сторона. Именно поэтому Великобритания может рассчитывать на полную солидарность ЕК в данном вопросе, передает во вторник РИА "Новости".
Напомним, ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое было создано в России. Политик убеждена, что отравление либо было организовано российской стороной, либо РФ потеряла контроль над данным препаратом.
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