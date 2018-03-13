ЕК поддерживает позицию Великобритании насчет отравления экс-полковника ГРУ

Еврокомиссия поддержала позицию Британии насчет отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Об этом заявил вице-президент ЕК по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

Подчеркивается, что Еврокомиссию беспокоит сложившаяся ситуация и, в частности, находки, которыми располагает британская сторона. Именно поэтому Великобритания может рассчитывать на полную солидарность ЕК в данном вопросе, передает во вторник РИА "Новости".

Напомним, ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое было создано в России. Политик убеждена, что отравление либо было организовано российской стороной, либо РФ потеряла контроль над данным препаратом.