//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//В мире 13+

Эксперт: на Украине немало людей, испытывающих иррациональную ненависть к РФ

13 марта 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт: на Украине немало людей, испытывающих иррациональную ненависть к РФ
фото: globallookpress.com

Украинский политолог, глава Киевского центра  политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказался о желании Киева заставить жителей Крыма и Донбасса просить прощения у страны.

В Крыму прокомментировали идею выселения россиян с полуострова

В Крыму прокомментировали идею выселения россиян с полуострова

Эксперт отметил, что в настоящий момент на украинской территории проживает весьма большое количество граждан, которые испытывают к РФ иррациональную ненависть, передает "Свободная пресса". Погребинский подчеркнул, что часто такую позицию занимают образованные люди.

По мнению специалиста, некоторые украинцы, вероятно, с радостью поддержат предложенный законопроект "О прощении", так как жаждут мести. Политолог, однако, убежден, что ничего хорошего из данной инициативы не выйдет, так как Крым не вернется в состав Украины, а вероятность реинтеграции Донбасса тоже маловероятна.

Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пушков: РФ не собирается решать проблемы украинской экономики за свой счет

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Новости Redtram

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В 10 городах Индии организовано досрочное голосование на выборах президента РФ

В 10 городах Индии организовано досрочное голосование на выборах президента РФ

В десяти индийских городах организовано досрочное выездное голосование на выборах президента Российской Федерации. Данную информацию в понедельник предоставил посол России в Индии Николай Кудашев.

//Культура

Театр «Современник» сделал официальное заявление по поводу Ефремова

Театр «Современник» сделал официальное заявление по поводу Ефремова

Театр "Современник" опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с актером Михаилом Ефремовым в Самаре. К скандалу со знаменитым актером привела неготовность зрителя к необычному жанру постановки.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

США продлили санкции в отношении Ирана

США продлили санкции в отношении Ирана

Сегодня стало известно, что американский лидер Дональд Трамп принял решение продлить санкции в отношении Ирана. Подчеркивается, что данные ограничительные меры связаны сразу с несколькими пунктами.

//В мире

Эксперт: на Украине немало людей, испытывающих иррациональную ненависть к РФ

Эксперт: на Украине немало людей, испытывающих иррациональную ненависть к РФ

Украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказался о желании Киева заставить жителей Крыма и Донбасса просить прощения у страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Культура

Арестованный Кирилл Серебренников высказался о кончине Олега Табакова

Арестованный Кирилл Серебренников высказался о кончине Олега Табакова

Кончину народного артиста СССР Олега Табакова прокомментировал худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, подозреваемый в организации мошенничества. Сейчас он находится под домашним арестом.

//Общество

Найден способ борьбы с особо агрессивным раком

Найден способ борьбы с особо агрессивным раком

Шведским исследователям удалось определить принцип терапии одной из самых агрессивных форм рака молочной железы, трудно поддающейся лечению гормональными препаратами и часто рецидивирующей.

//Наука

Составлен список напитков, сжигающих жир

Составлен список напитков, сжигающих жир

Ученые провели ряд исследований и составили список напитков, которые помогают быстро и эффективно сжечь лишний жир. Более того, жидкости, о которых идет речь, дают возможность быстро насытиться.

//Общество

Стресс и депрессия - заразные заболевания, утверждают ученые

Стресс и депрессия - заразные заболевания, утверждают ученые

Канадские ученые провели исследования и установили, что стрессом и депрессией можно заразиться как болезнью. Биологи экспериментировали на грызунах, но они отмечают, что человек в этом планет ничем не отличается.

//Общество

Российским трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

Российским трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

В рамках Съезда родителей России, который состоялся в Москве 10 марта, был принят проект резолюции, в котором предлагается на законодательном уровне запретить трансгендерам менять пол в паспорте.

//В мире

Кэмерон Диаз меняет успешную карьеру на семейное счастье

Кэмерон Диаз меняет успешную карьеру на семейное счастье

Голливудская актриса Кэмерон Диаз сообщила о своем намерении завершить карьеру в кино и посвятить себя семье. Новость просочилась в прессу со слов подруги Кэмерон Диаз - актрисы Сальмы Блэр.

//Новости партнеров

//Общество

Военные раскрыли возможности новейшей российской ракеты «Сармат»

Военные раскрыли возможности новейшей российской ракеты «Сармат»

Российское министерство обороны раскрыло характеристики новейшей тяжелой ракеты «Сармат». Боеприпас, способный поражать цели по всему миру, должен поступить на вооружение армии в ближайшие годы.

//Общество

Катки Москвы продлили свою работу

Катки Москвы продлили свою работу

Работу катков в девятнадцати московских парков было решено продлить. Согласно последней информации властей столицы, данная мера принята в связи с сохранением в городе довольно низкой температуры.

//Общество

Противокорабельные комплексы развернули ракетные установки на полигоне ЧФ

Противокорабельные комплексы развернули ракетные установки на полигоне ЧФ

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бастион» и «Бал», самоходных артиллерийских комплексов «Берег» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке практических задач.

//Общество

Стало известно, о скором появлении в Москве огромных качелей

Стало известно, о скором появлении в Москве огромных качелей

На территории Москвы в скором времени появятся по-настоящему огромные качели. Согласно последней информации, одновременно сесть на данный нестандартный аттракцион смогут не менее сорока человек.

//Спорт

Екатерина Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады-2018

Екатерина Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады-2018

Российская спортсменка Екатерина Румянцева выиграла третью золотую медаль на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Второе место заняла Анна Миленина. Третье место заняла украинка Людмила Ляшенко.

//В мире

Появилось видео уничтожения российскими самолетами штаба «Аль-Каиды» в Сирии

Появилось видео уничтожения российскими самолетами штаба «Аль-Каиды» в Сирии

В интернете опубликована видеозапись, на которой запечатлен удар российских самолетов по штабу запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида» в сирийском городе Идлиб. Ролик доступен на YouTube.

//Общество

Фрегат с "Калибрами" взял курс в Средиземное море

Фрегат с "Калибрами" взял курс в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», взял курс из Севастополя в Средиземное море. Фрегат войдет в состав эскадры ВМФ РФ в Средиземном море.

//В мире

Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в играх НХЛ

Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в играх НХЛ

Выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в официальных играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против «Виннипег Джетс».

//Новости СМИ2

//Общество

В центре Владивостока образовался гигантский грязный сугроб

В центре Владивостока образовался гигантский грязный сугроб

Центр Владивостока в настоящий момент представляет собой гигантскую свалку. Согласно последней информации, коммунальные службы города привезли грязный снег на главную площадь и не собираются убирать его.

//В мире

СБУ потеряли Надежду

СБУ потеряли Надежду

Украинская делегация на международной конференции в Страсбурге не обнаружила в своем составе Надежду Савченко и предположила, что она может находиться на территории "страны-агрессора".

//Экономика

«Нафтогаз» планирует взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы

«Нафтогаз» планирует взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы

Сумма иска, который «Нафтогаз» и его дочерние структуры подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в связи с потерей крымских активов с учетом процентов, достигает около $8 млрд.

//Происшествия

Белый медведь пришел в гости к вахтовикам на Ямале

Белый медведь пришел в гости к вахтовикам на Ямале

В поисках пропитания белый медведь забрел в вахтовый поселок и попробовал на прочность один из жилых вагончиков, попытавшись проникнуть внутрь. Как выгоняли хищника - смотрите видео.

//В мире

"Бухгалтер Освенцима" скончался

"Бухгалтер Освенцима" скончался

В Германии в возрасте 96 лет умер Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима». Об этом пишет Spiegel. Гренинг скончался в больнице в пятницу, 9 марта. Причина смерти не уточняется.

//В мире

Саммит России, Ирана и Турции по Сирии состоится 4 апреля

Саммит России, Ирана и Турции по Сирии состоится 4 апреля

4 апреля в Стамбуле состоится трехсторонний саммит по урегулированию конфликтной ситуации в Сирии. В нем примут участие Россия, Иран и Турция. Переговоры будут проходить на высшем уровне.

//Культура

Сын Олега Табакова опубликовал совместное фото с отцом

Сын Олега Табакова опубликовал совместное фото с отцом

В социальной сети Instagram появилась новая запись на странице сына народного артиста СССР Олега Табакова. Павел Табаков выложил фото с отцом. На снимке Олег Табаков сидит, а за его спиной стоит молодой Паша.

//В мире

Россия и ОАЭ подтвердили заинтересованность в сотрудничестве

Россия и ОАЭ подтвердили заинтересованность в сотрудничестве

Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

//Политика

Итогом высказываний Мэй может стать разрыв дипотношений - сенатор

Итогом высказываний Мэй может стать разрыв дипотношений - сенатор

Итогом высказанных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обвинений в адрес России о якобы ее причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать разрыв дипотношений стран, считает Игорь Морозов.

//В мире

Самый богатый человек мира пообещал сделать космос доступным

Самый богатый человек мира пообещал сделать космос доступным

Самый богатый человек планеты Земля по версии журнала Forbes Джефф Безос пообещал потратить все свое состояние, чтобы сделать передвижение в космосе доступным для всего человечества.

//Здоровье

Учеными названо самое лучшее успокаивающее средство для сдающих сессию студентов

Учеными названо самое лучшее успокаивающее средство для сдающих сессию студентов

Специалисты университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) сделали вывод, что игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам подавлять стресс и волнение во время сессий и экзаменов.

//В мире

Порошенко попросил Евросоюз помочь Украине оружием

Порошенко попросил Евросоюз помочь Украине оружием

Президент Украины Петр Порошенко обратился к странам ЕС с призывом признать РФ страной-агрессором и стороной конфликта в Донбассе. И заодно помочь Украине оборонительным вооружением.

//Политика

Тереза Мэй ждет от России объяснений по делу Скрипаля до вторника‍

Тереза Мэй ждет от России объяснений по делу Скрипаля до вторника‍

По словам премьер-министра Британии, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным Россией. Она заявила о "высокой вероятности" ответственности Москвы за инцидент.

//Политика

Россиянам в Лондоне стали поступать угрозы и письма с оскорблениями

Россиянам в Лондоне стали поступать угрозы и письма с оскорблениями

Корреспондент лондонского отделения телекомпании НТВ Елизавета Герсон рассказала об угрозах, которые она получила после освещения истории с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля.

//Общество

Срочное предупреждение МЧС: в ближайший час в Москве начнется гололед

Срочное предупреждение МЧС: в ближайший час в Москве начнется гололед

МЧС опубликовало срочное предупреждение: в ближайшие 1-3 часа в Москве и Подмосковье начнется сильный гололед и ухудшение видимости на дорогах. Опасность сохранится и завтра, 13 марта.

//Общество

Путин может приехать в Севастополь по мосту

Путин может приехать в Севастополь по мосту

В правительстве Севастополя официально анонсировали митинг-концерт 14 марта в честь 4-й годовщины всекрымского референдума. При этом в Кремле сообщают, что президент РФ Владимир Путин 14 марта действительно совершит последнюю перед президентскими выборами в Крым

//Общество

После трагедии в Симферополе отключают лифты

После трагедии в Симферополе отключают лифты

После недавней трагедии в многоэтажных домах Симферополя начали отключать лифты. Причиной стала необходимость экспертного обследования.

//Общество

Владимир Урин, гендиректор Большого театра: Уход Табакова – это огромная потеря

Владимир Урин, гендиректор Большого театра: Уход Табакова – это огромная потеря

Уход Табаков – это огромная потеря. Олег Павлович обладал очень многогранным талантом. Он был сам замечательным артистом и в театре, и в кино, но ещё и уникальным организатором – он создал свой театр и создал школу для талантливых детей

//Происшествия

СК возбудил дело после гибели человека от укусов собак в Подмосковье

СК возбудил дело после гибели человека от укусов собак в Подмосковье

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, после нападения стаи бродячих собак на людей в Истринском районе Подмосковья.

//Политика

Хейли: резолюция США по Сирии лишит возможности наносить удары по террористам

Хейли: резолюция США по Сирии лишит возможности наносить удары по террористам

Представленный США проект резолюции по Сирии направлен на то, чтобы не дать РФ и правительственной армии САР наносить удары по террористическим группировкам, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

//live

Табакову сопутствовала удача, которая в нашей профессии имеет большое значение!

Табакову сопутствовала удача, которая в нашей профессии имеет большое значение!

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников. Вопрос: «Каким вам запомнился Олег Табаков?»

//Происшествия

Из монастыря в Калужской области украдены две иконы

Из монастыря в Калужской области украдены две иконы

Из церкви святого Митрофана на территории Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря в Калужской области похищены две иконы стоимостью 1,2 миллиона рублей. Кража произошла в начале февраля.

//Армия

В Подмосковье военные будут маскироваться с помощью надувных «Искандеров»

В Подмосковье военные будут маскироваться с помощью надувных «Искандеров»

Расквартированный в Подмосковье 45-й инженерно-маскировочный полк получил новую партию надувных макетов вооружения: это зенитные ракетные комплексы "Бук" и С-300, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

//В мире

Опубликовано видео провокационного обстрела националистами позиций ДНР

Опубликовано видео провокационного обстрела националистами позиций ДНР

Журналисты представили видеозапись с мобильного телефона военнослужащего ВСУ, находящегося в плену. Солдат снял на устройство, как запрещенная в РФ организация "Правый сектор" ведет обстрел позиций бойцов ДНР.

//В мире

Люк Скайуокер запел на немецком языке

Люк Скайуокер запел на немецком языке

В сети «всплыл» видеоролик 1980 года, где известный по роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл, одетый в золотой комбинезон, поет на немецком языке. Видео "взорвало мозг" пользователям.

//Общество

Телеканалы меняют сетку вещания из-за кончины легендарного актера

Телеканалы меняют сетку вещания из-за кончины легендарного актера

Российские телеканалы поменяли сетку вещания в связи со смертью актера и режиссера Олега Табакова. Будут показаны документальные фильмы о судьбе и творчестве актера, а также кинофильмы с его участием.

//Шпионаж

Опасные происки

Опасные происки

Тайные, обходные действия, направленные на достижение поставленной цели, всегда были в шпионском арсенале. Чтобы навредить противнику, западные спецслужбы не гнушаются ничем. В ход идут обман, подкуп, различные интриги и провокации.

//Происшествия

Петербуржцы остались безучастны к попытке убийства у них на глазах

Петербуржцы остались безучастны к попытке убийства у них на глазах

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с камеры наблюдения на ул. Восстания в Санкт-Петербурге, где среди бела дня мужчина пытался убить ножом девушку, а затем спокойно ушел.

//Культура

Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Мастера

Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Мастера

Глава Российского государства Владимир Путин присоединился к коллегам и поклонникам Олега Табакова, которые пытаются поддержать его родных. Известный артист умер 12 марта после тяжелой болезни.

//В мире

Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть

Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть

Нидерландские ученые доказали, что диета более эффективна для похудения, чем физические упражнения. И рассказали, как надо питаться, чтобы сохранить здоровый организм на долгие годы.

//Общество

Поэт Валерий Краснопольский вспоминает об Олеге Табакове

Поэт Валерий Краснопольский вспоминает об Олеге Табакове

Знаю Олега Павловича без малого сорок лет... издал его трёхтомник в издательстве "Зебра"! Потрясающая Личность, великий Актёр, театральный деятель мирового масштаба! Редкий дар дружить, чему бесчисленные примеры у всех, кто имел счастье быть с ним знакомым...

//Общество

В Крыму ожидается +14 градусов тепла

В Крыму ожидается +14 градусов тепла

Во вторник жителям Крыма прогнозируют 14 градусов тепла, местами туман, но без осадков. Температура морской воды составит +5- +8 градусов тепла.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры