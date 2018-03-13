Эксперт: на Украине немало людей, испытывающих иррациональную ненависть к РФ

Украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказался о желании Киева заставить жителей Крыма и Донбасса просить прощения у страны.

Эксперт отметил, что в настоящий момент на украинской территории проживает весьма большое количество граждан, которые испытывают к РФ иррациональную ненависть, передает "Свободная пресса". Погребинский подчеркнул, что часто такую позицию занимают образованные люди.

По мнению специалиста, некоторые украинцы, вероятно, с радостью поддержат предложенный законопроект "О прощении", так как жаждут мести. Политолог, однако, убежден, что ничего хорошего из данной инициативы не выйдет, так как Крым не вернется в состав Украины, а вероятность реинтеграции Донбасса тоже маловероятна.