Пушков: РФ не собирается решать проблемы украинской экономики за свой счет
3 марта 2018, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]
США с их угрозами и санкциями в адрес России не следует призывать Москву продолжить поставки газа Украине, считает Алексей Пушков. Россия не станет решать экономические проблемы Украины за свой счет.
Так сенатор прокомментировал слова представителя Госдепартамента о том, что Вашингтон надеется на продолжение поставок российского газа Украине. По словам Пушкова, Вашингтон не в том положении, чтобы рассчитывать на Россию, тем более после продления санкций и угроз в адрес Москвы.
Напомним, компания "Нафтогаз Украины" обратилась к гражданам Украины с призывом снизить температуру в батареях с целью экономии газа, чтобы "продержаться" несколько дней, пока не спадут морозы.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал распоряжение компании "Нафтогаз" оперативно, в кратчайшие сроки урегулировать вопрос дефицита газа.
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