Пушков: РФ не собирается решать проблемы украинской экономики за свой счет

США с их угрозами и санкциями в адрес России не следует призывать Москву продолжить поставки газа Украине, считает Алексей Пушков. Россия не станет решать экономические проблемы Украины за свой счет.

Так сенатор прокомментировал слова представителя Госдепартамента о том, что Вашингтон надеется на продолжение поставок российского газа Украине. По словам Пушкова, Вашингтон не в том положении, чтобы рассчитывать на Россию, тем более после продления санкций и угроз в адрес Москвы.

Напомним, компания "Нафтогаз Украины" обратилась к гражданам Украины с призывом снизить температуру в батареях с целью экономии газа, чтобы "продержаться" несколько дней, пока не спадут морозы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал распоряжение компании "Нафтогаз" оперативно, в кратчайшие сроки урегулировать вопрос дефицита газа.