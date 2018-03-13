СБУ потеряли Надежду

Украинская делегация на международной конференции в Страсбурге не обнаружила в своем составе Надежду Савченко и предположила, где она может находиться. Война - суть нынешней украинской власти, считает Виктор Янукович

«Ее нет в составе делегации Украины. Как гражданин, утверждаю, что Надежда Савченко находится на территории страны-агрессора», - заявил Андрей Тетерук, заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее, 12 марта, стало известно об отсутствии Надежды Савченко на Украине. Она спешно покинула страну после вызова на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана, пишет Lenta.ru. Было заявлено, что Савченко уехала в Страсбург на конференцию, которую намерена посетить вне состава украинской делегации. «Если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в СБУ», - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Украина официально назвала Россию «страной-агрессором» в законе «О реинтеграции Донбасса», который был подписан Петром Порошенко и вступил в силу 24 февраля.