Экс-полковника ГРУ Скрипаля могли отравить при помощи цветов

Эксперты предполагают, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить в Солсбери при помощи цветов. Химики в настоящий момент изучают букет, который мужчина оставил на могиле своей супруги.

Источник отметил, что цветы действительно могли быть отравлены. Подчеркивается, что Скрипаль и его дочь были на кладбище всего за несколько часов до того, как их нашли в торговом центре без сознания. Вероятно, некто прислал в дом бывшего сотрудника ГРУ букет с запиской, в которой содержалась просьба отнести цветы на кладбище, передает издание Mail on Sunday.

На мысль о незнакомце полицию натолкнуло то, что раньше Скрипаль всегда приносил на могилу жене только искусственные цветы.





