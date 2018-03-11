Экс-полковника ГРУ Скрипаля могли отравить при помощи цветов
11 марта 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты предполагают, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить в Солсбери при помощи цветов. Химики в настоящий момент изучают букет, который мужчина оставил на могиле своей супруги.
Источник отметил, что цветы действительно могли быть отравлены. Подчеркивается, что Скрипаль и его дочь были на кладбище всего за несколько часов до того, как их нашли в торговом центре без сознания. Вероятно, некто прислал в дом бывшего сотрудника ГРУ букет с запиской, в которой содержалась просьба отнести цветы на кладбище, передает издание Mail on Sunday.
На мысль о незнакомце полицию натолкнуло то, что раньше Скрипаль всегда приносил на могилу жене только искусственные цветы.
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