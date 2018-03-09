Появилась новая информация об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля

Сегодня появилась новая информация об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мужчина и его дочь были экстренно госпитализированы после попадания в их организм нервно-паралитического вещества.

В Скотланд-Ярде отметили, что Скрипаль мог быть отравлен не в торговом центре города Солсбери, а в собственном доме. Как отмечает портал "Фонтанка", в Министерство обороны Великобритании направлена просьба о помощи в расследовании данного дела. Известно также, что в населенный пункт планируют ввести войска, которые имеют подготовку по химзащите.

Сотрудники полиции, однако, подчеркивают, что жителям Солсбери в настоящий момент не о чем беспокоиться.