Появилась новая информация об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля
9 марта 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня появилась новая информация об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мужчина и его дочь были экстренно госпитализированы после попадания в их организм нервно-паралитического вещества.
В Скотланд-Ярде отметили, что Скрипаль мог быть отравлен не в торговом центре города Солсбери, а в собственном доме. Как отмечает портал "Фонтанка", в Министерство обороны Великобритании направлена просьба о помощи в расследовании данного дела. Известно также, что в населенный пункт планируют ввести войска, которые имеют подготовку по химзащите.
Сотрудники полиции, однако, подчеркивают, что жителям Солсбери в настоящий момент не о чем беспокоиться.
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Источник: экс-полковник ГРУ, отравленный в Британии, опасался за свою жизнь