Журналистка NBC Мегин Келли сделала сегодня важное заявление о президенте РФ Владимире Путине. По мнению репортера, российский лидер располагает какой-то информацией о главе США Дональде Трампе.

Келли убеждена, что Путин не испытывает симпатии к американскому коллеге и имеет некоторые данные о миллиардере, которые он не хотел бы разглашать публично, передает издание The Hill. Журналистка, однако, не уточнила, что заставило ее сделать подобный вывод.

Мегин Келли предположила, что Владимир Путин знает о каких-либо связях Дональда Трампа с россиянами в девяностые годы прошлого века.