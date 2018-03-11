Журналистка NBC: у Путина "что-то есть" на Трампа
11 марта 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Журналистка NBC Мегин Келли сделала сегодня важное заявление о президенте РФ Владимире Путине. По мнению репортера, российский лидер располагает какой-то информацией о главе США Дональде Трампе.
Келли убеждена, что Путин не испытывает симпатии к американскому коллеге и имеет некоторые данные о миллиардере, которые он не хотел бы разглашать публично, передает издание The Hill. Журналистка, однако, не уточнила, что заставило ее сделать подобный вывод.
Мегин Келли предположила, что Владимир Путин знает о каких-либо связях Дональда Трампа с россиянами в девяностые годы прошлого века.
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