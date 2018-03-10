Путин о своем пресс-секретаре: "Песков несет иногда такую пургу"
10 марта 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их. Путин пошутил, что удивляется иногда, как его пресс-секретарь Дмитрий Песков "иногда такую пургу несет".
По словам президента, в администрации больше двух тысяч человек, и он не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их. "У меня своя работа", - пояснил Путин.
"Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" – сказал Путин в интервью американской журналистке Мегин Келли.
Напомним, Путин отвечал на разные вопросы телеканала NBC.
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