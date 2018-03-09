Ким Чен Ын настаивает на скорейшей встрече с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын настаивает «как можно скорее» встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Трамп ответил согласием на предложение северокорейского лидера и готов с ним встретиться уже до мая месяца.

О договоренности по встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа рассказал советник президента Южной Кореи по нацбезопасности

Чон Ый Ён, который возглавлял южнокорейскую делегацию, посетившую КНДР в начале марта. Ён участвовал во встрече с Ким Чен Ыном. По словам Ёна, Ын на этой встрече выразил готовность отказаться от испытаний ядерных боезарядов и пусковых установок, - передаёт ТАСС.

Все детали переговоров Чон Ый Ён рассказал Трампу. Он сообщил, что Ким пообещал отказ Северной Кореи от дальнейших ракетных или ядерных испытаний.

По сведениям Ёна, северокорейский лидер признал, что плановые военные учения США и Южной Кореи должны продолжаться, - передаёт Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США ждут с нетерпением денуклеаризации Северной Кореи, и Трамп проведет переговоры с Ким Чен Ыном до мая.