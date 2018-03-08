НАТО готовится к масштабным учениям у российских границ
8 марта 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
Командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер предупредил, что страны НАТО проведут масштабные военные учения у российских границ. По сведениям американского генерала, в маневрах примут участие около 45 тысяч военнослужащих.
В учениях задействуют десятки кораблей и самолетов, а также машины-амфибии. Неллер уточнил, что маневры пройдут у побережья Норвегии недалеко от российских рубежей в октябре, - сообщает РИА Новости. Командующий Корпусом Морской пехоты США уверен, что Россия отреагирует на учения НАТО. "Со стороны России будут демарши", - высказал он свое мнение.
Подразделения американской армии дислоцированы в Норвегии с января. Морские пехотинцы тренируются вести бои в сложных погодных условиях. Это первое размещение иностранных войск в стране со времен Второй мировой войны.
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