Захарченко назвал главное условие для наступления мира в Донбассе: смена власти

По словам главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, окончательное перемирие и прекращение военных действий в Донбассе возможно при условии смены власти на Украине.

Такое заявление лидер Республики сделал в ходе беседы с журналистами. «Чтобы назначить новое перемирие, нужно было объявить, что закончено старое. Этого не было сделано», — отметил он.

Захарченко добавил, что таких перемирий было объявлено по меньшей мере 15 раз. Захарченко считает, что для достижения в Донбассе мира необходима не только смена власти в Киеве, но и восстановление границ республики в пределах Донецкой области.

Как сообщалось ранее, начало операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях Украины будет санкционировано указом президента страны Петра Порошенко, который может быть подписан в ближайшее время.