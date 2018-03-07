Захарченко назвал главное условие для наступления мира в Донбассе: смена власти
7 марта 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
По словам главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, окончательное перемирие и прекращение военных действий в Донбассе возможно при условии смены власти на Украине.
Такое заявление лидер Республики сделал в ходе беседы с журналистами. «Чтобы назначить новое перемирие, нужно было объявить, что закончено старое. Этого не было сделано», — отметил он.
Захарченко добавил, что таких перемирий было объявлено по меньшей мере 15 раз. Захарченко считает, что для достижения в Донбассе мира необходима не только смена власти в Киеве, но и восстановление границ республики в пределах Донецкой области.
Как сообщалось ранее, начало операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях Украины будет санкционировано указом президента страны Петра Порошенко, который может быть подписан в ближайшее время.
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