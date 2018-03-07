Названы имена жертв крушения Ан-26 в Сирии

Вечером во вторник стали известны имена большинства погибших в ходе крушения Ан-26 неподалеку от аэропорта Хмеймим в Сирии. Источники в Министерстве обороны РФ подтвердили подлинность списка.

Согласно последней информации, в общей сложности на борту разбившегося воздушного судна находились 39 человек, из которых к настоящему моменту можно назвать имена лишь 31, сообщает РБК.

1. Майор Смирнов С.Г.



2. Старший лейтенант Сафронов Д.В.



3. Старший лейтенант Панов М.А.



4.Старший лейтенант Алтунин К.Н.



5.Старший лейтенант Осипкин А.В.



6. Старший сержант Епифанов



7. Генерал-майор Еремеев В.Г.



8. Капитан первого ранга Сачук А.М.



9. Капитан первого ранга Моисеев М.А.



10. Полковник Федун С.В.



11. Майор Морозов А.Л.



12. Старший сержант Лушков С.В.



13. Прапорщик Григорьев М.А.



14. Капитан Горбань К.А.



15. Капитан Гайдарханов Э.С.



16. Младший сержант Белов А.И.



17. Старший сержант Богатырев З.М.



18. Майор Маунев М.И.



19. Капитан Пыленок А.А.



20. Капитан Шейнцивт С.В.



21. Майор Чагин Е.В.



22. Старший прапорщик Грабовский С.В.



23. Капитан Труфанов А.В.



24. Майор Кукушкин Д.И.



25. Старший лейтенант​ Шевченко А.А.



26. Ефрейтор Коломойцев И.К.



27. Майор Микрюков В.В.



28. Капитан медицинской службы Распутин Н.Б.



29. Сержант Сереженков Е.А.



30. Младший сержант Чапдаров Б.Р.



31. Старший лейтенант Левчук Г.С.

Напомним, самолет не долетел до посадочной полосы всего лишь 500 метров и ударился о землю. Подчеркивается, что летательный аппарат не подвергался никакой атаке со стороны.