Экономический советник Трампа покидает пост
7 марта 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в отставку подал экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон. Американский лидер признал, что его коллега проделал качественную и большую работу.
Трамп отметил вклад Кона в проведение "исторической налоговой реформы", а также его помощь в раскрытии потенциала экономики страны. Глава Штатов заявил, что сожалеет об уходе советника, передает kp.ru.
Гэри Кон поблагодарил президента за то, что тот предоставил ему отличную возможность поработать на благо своей родины. Он также пожелал администрации Трампа успехов.
Согласно информации издания The New York Times, Кон не разделял позицию американского лидера по поводу введения пошлины импорт алюминия и стали.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Активисты встали под окнами Трампа и потребовали, чтобы он ушел в отставку