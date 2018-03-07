Экономический советник Трампа покидает пост

Сегодня стало известно, что в отставку подал экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон. Американский лидер признал, что его коллега проделал качественную и большую работу.

Трамп отметил вклад Кона в проведение "исторической налоговой реформы", а также его помощь в раскрытии потенциала экономики страны. Глава Штатов заявил, что сожалеет об уходе советника, передает kp.ru.

Гэри Кон поблагодарил президента за то, что тот предоставил ему отличную возможность поработать на благо своей родины. Он также пожелал администрации Трампа успехов.

Согласно информации издания The New York Times, Кон не разделял позицию американского лидера по поводу введения пошлины импорт алюминия и стали.