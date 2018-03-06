В Восточной Гуте жители двух деревень подняли сирийские флаги

В знак солидарности с правительством Сирии жители двух поселений в Восточной Гуте подняли государственные флаги Сирии.

«Поднятые в поселениях Сакба и Хаммурия флаги говорят о том, что боевики готовы сложить оружие, а жители – выйти из Восточной Гуты. Это важный положительный момент», - отмечает сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

По словам правозащитника, жители поселения Масраба вышли на улицы, призывая сограждан преодолеть свой страх и избавиться от террористов, которые заполонили их землю. В случае, если процесс мирного урегулирования пойдет успешно, примеру жителей Сакбы и Хаммурии готовы последовать в ряде других поселений Восточной Гуты, сообщает РИА Новости.