В Восточной Гуте жители двух деревень подняли сирийские флаги
6 марта 2018, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]
В знак солидарности с правительством Сирии жители двух поселений в Восточной Гуте подняли государственные флаги Сирии.
«Поднятые в поселениях Сакба и Хаммурия флаги говорят о том, что боевики готовы сложить оружие, а жители – выйти из Восточной Гуты. Это важный положительный момент», - отмечает сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
По словам правозащитника, жители поселения Масраба вышли на улицы, призывая сограждан преодолеть свой страх и избавиться от террористов, которые заполонили их землю. В случае, если процесс мирного урегулирования пойдет успешно, примеру жителей Сакбы и Хаммурии готовы последовать в ряде других поселений Восточной Гуты, сообщает РИА Новости.
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