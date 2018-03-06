Билл Гейтс больше не самый богатый человек на Земле
6 марта 2018, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]
В ежегодном рейтинге самых богатых людей мира, составляемом журналом Forbes, сменился лидер. В 2018 году первую строчку занял миллиардер Джефф Безос.
Состояние Джеффа Безоса сейчас оценивается в 112 млрд долларов. За прошедший год акции основанной им компании – онлайн-ретейлера прибавили в стоимости почти 60%, что принесло Безосу 39,2 млрд долларов и позволило обогнать прошлогоднего лидера Билла Гейтса на 22 млрд.
Почетное третье место рейтинга занимает американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 84 млрд долларов. Четвертую позицию в рейтинге занял Бернар Арно с цифрой 72 млрд долларов, и замыкает пятерку богатейших людей планеты Марк Цукерберг, состояние которого за год уменьшилось на 2,8 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
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