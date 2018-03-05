ВСУ начали собирать разведданные для военной агрессии в Донбассе

Вооруженные силы Украины приступили к сбору разведывательных данных в рамках подготовки военной агрессии в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Видео выступления Басурина на брифинге опубликовано на YouTube. По словам представителя самопровозглашенного государства, на минувшей неделе украинские разведчики захватили в плен бойца ополчения. Инцидент произошел в районе села Октябрь.

Ранее в понедельник сообщалось, что в зоне конфликта в Донбассе обстреляли российского депутата Алексея Журавлева. Парламентарий приехал на восток Украины, чтобы проверить, как соблюдается «абсолютное перемирие».