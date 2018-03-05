ВСУ собрались защищаться от наводнивших Донбасс «российских танков»
5 марта 2018, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
Над Украиной нависла «танковая угроза», заявил министр обороны страны Степан Полторак. Согласно утверждению главы военного ведомства, количество «российских бронемашин» в Донбассе превысило 700.
Полторак отметил, что в настоящее время Минобороны предпринимает действия, направленные на защиту от обозначенной им угрозы. В частности, проводится модернизация противотанкового вооружения, процитировала чиновника «Русская весна».
Киев неоднократно обвинял Россию в оказании прямой военной помощи ополченцам Донбасса, противостоящим Вооруженным силам Украины. В Москве эти обвинения опровергают как бездоказательные.
Ранее сообщалось, что Степан Полторак раскрыл численность ВСУ.
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