ВСУ собрались защищаться от наводнивших Донбасс «российских танков»

Над Украиной нависла «танковая угроза», заявил министр обороны страны Степан Полторак. Согласно утверждению главы военного ведомства, количество «российских бронемашин» в Донбассе превысило 700.

Полторак отметил, что в настоящее время Минобороны предпринимает действия, направленные на защиту от обозначенной им угрозы. В частности, проводится модернизация противотанкового вооружения, процитировала чиновника «Русская весна».

Киев неоднократно обвинял Россию в оказании прямой военной помощи ополченцам Донбасса, противостоящим Вооруженным силам Украины. В Москве эти обвинения опровергают как бездоказательные.

Ранее сообщалось, что Степан Полторак раскрыл численность ВСУ.