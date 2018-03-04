Пушков ответил Волкеру, призвавшему ликвидировать ДНР и ЛНР
Сенатор назвал его спецпредставителем США по срыву Минских соглашений
4 марта 2018, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]
Российский политик, руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать ЛНР и ДНР.
Пушков напомнил "спецпредставителю США по срыву Минских соглашений", так он назвал Волкера, о том, чтосамопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики являются частью Минских договоренностей.
Отметим, американский дипломат Курт Волкер свое "громкое заявление" сделал во время обсуждения украинского конфликта в аналитическом центре Hudson Institute.
Сенатор Алексей Пушков ответил, написав сообщение в Тwitter: "Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю".
Американский дипломат заявил также, что ДНР и ЛНР были якобы созданы Россией для того, чтобы замаскировать ее скрытую войну с Украиной.
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