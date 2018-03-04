Пушков ответил Волкеру, призвавшему ликвидировать ДНР и ЛНР

Российский политик, руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать ЛНР и ДНР.

Пушков напомнил "спецпредставителю США по срыву Минских соглашений", так он назвал Волкера, о том, что

самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики являются частью Минских договоренностей.Отметим, американский дипломат Курт Волкер свое "громкое заявление" сделал во время обсуждения украинского конфликта в аналитическом центре Hudson Institute.

Сенатор Алексей Пушков ответил, написав сообщение в Тwitter: "Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю".

Американский дипломат заявил также, что ДНР и ЛНР были якобы созданы Россией для того, чтобы замаскировать ее скрытую войну с Украиной.