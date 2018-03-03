Волкер считает, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы

Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что ЛНР и ДНР в Донбассе должны быть ликвидированы. Столь громкое заявление он сделал во время обсуждения украинского конфликта в аналитическом центре Hudson Institute.

Причиной своего заявления он назвал несоответствие существования этих государств Конституции Украины.

Волкер заявил также, что республики были якобы созданы Россией для того, чтобы замаскировать ее скрытую войну с Украиной. Дипломат добавил, что Украина продемонстрировала политическую волю в реализации минских соглашений. По его словам, ситуацию на востоке может исправить только ввод миротворческого контингента, а вопрос с выборами стоит отложить.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе.