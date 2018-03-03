Постпред Казахстана при ООН подписал Договор о запрещении ядерного оружия
3 марта 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
В пресс-службе МИД Казахстана в субботу, 3 марта, сообщили, что республика подписала Договор о запрещении ядерного оружия. Согласно последней информации, официальная церемония уже состоялась.
Свою подпись в данном документе поставил постоянный представитель Казахстана при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров, передает сегодня РИА "Новости". Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана уточнили, что страна активно участвовала в разработке текста договора.
В министерстве также добавили, что вышеуказанное действие стало первым шагом на пути к полному уничтожению ядерного оружия.
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