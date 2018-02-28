Украинский полковник отстранен от командования из-за советского знамени

Командующий Национальной гвардии Украины (НГУ) генерал-полковник Юрий Аллеров приказал отстранить от командования частью (в/ч 3011) полковника Вячеслава Мельника, за то, что его бойцы прошли на параде под красным знаменем.

В этом году 22 февраля в ходе парада, посвященного 74-й годовщине освобождения Кривого Рога от немецких войск, бойцы бригады Нацгвардии прошли с красными знаменами с серпом и молотом.

Советская символика на Украине запрещена в рамках декоммунизации. Марш криворожской бригады Нацгвардии Украины с красными стягами осудили в соцсетях. Полковник Вячеслав Мельник отстранен от командования частью. Украинская полиция возбудила по факту появления на параде советских знамен уголовное дело по ст. 436.1 Уголовного кодекса Украины.

По данным РБК, использование на параде взятых из музея знамен с серпом и молотом было согласовано со Службой безопасности Украины. Сотрудники Криворожского историко-краеведческого музея пояснили, что эти знамена принадлежат боевым частям, освобождавшим в 1944 году Кривой Рог, и хранятся в музее с середины 1970-х. В соответствии с действующим на Украине законодательством на такие знамена запрет советской символики не распространяется.